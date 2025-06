Julia Roberts ragazza nel pallone

Julia Roberts ha dimostrando che, anche in un evento sportivo, lo stile e l’eleganza possono incontrarsi senza compromessi. La sua scelta di un look sporty chic, arricchito da dettagli tematici, ha incantato il pubblico, confermando il suo talento non solo sul grande schermo ma anche nel divertirsi con spontaneità e classe. Questo episodio ci ricorda che la moda è un modo per esprimersi, anche quando si tratta di eventi benefici e sportivi.

Il 15 giugno è andato in scena, allo stadio Old Trafford di Manchester, il Soccer Aid: evento benefico che unisce sport e spettacolo. Molte le celeb avvistate in campo e sugli spalti, tra cui Julia Roberts. Per l’occasione, l’attrice ha optato per una mise sporty chic a tema composta da jeans skinny, T-shirt, blazer monopetto con raffigurati dei palloni da calcio e scarpe stringate. Julia Roberts ha dimostrando che, anche in un evento sportivo, lo stile è fatto di personalità e dettagli curati. GUARDA LE FOTO I migliori outfit con la cintura sopra il blazer della PE25. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Julia Roberts, ragazza nel pallone

