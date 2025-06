Judo Kenny Komi Bedel si giocherà il bronzo nei -90 kg! Eliminati gli altri azzurri

Dopo una giornata intensa sui tatami di Budapest, il mondo del judo si è acceso di emozioni e sorprese. Mentre alcuni azzurri sono stati eliminati, Kenny Komi Bedel si distingue, conquistando l'eccezionale opportunità di lottare per il bronzo nella categoria dei -90 kg. La sua determinazione e talento rappresentano il fiore all'occhiello di una competizione che promette ancora grandi sorprese. Resta con noi per scoprire come finirà questa emozionante avventura.

Andata in archivio la fase a eliminazione della quinta giornata dei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), si è assistito a combattimenti d'alto livello tecnico nelle categorie dei -70 kg femminili e dei -90 kg maschili. In casa Italia, contrariamente alle previsioni, è stato Kenny Komi Bedel a fare la voce grossa e a conquistarsi la chance (-90 kg) per giocarsi il bronzo nel Final Block della sessione serale. Un approccio aggressivo fin dal primo incontro con lo slovacco Alex Barto. Lo Yuko, frutto dell'O-soto-gari, è valso il successo al nostro portacolori.

