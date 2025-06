Judo Kenny Komi Bedel è quinto nei -90 kg ai Mondiali Altri due titoli per il Giappone

La quinta giornata dei Campionati Mondiali di judo 2025 a Budapest si chiude senza medaglie per l’Italia, ma con molte storie da raccontare. Kenny Komi Bedel, giovane talento pordenonese, si distingue raggiungendo il quinto posto nella categoria fino a 90 kg, dimostrando cuore e determinazione. Mentre il Giappone conquista altri due titoli, i nostri atleti continuano a lottare con passione e ambizione, pronti a riscrivere il proprio destino sul tatami.

Va in archivio senza podi sul fronte italiano la quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). Kenny Komi Bedel, unico azzurro impegnato nel Final Block, ha perso infatti la finale per il bronzo dovendosi accontentare di un comunque incoraggiante quinto posto nella categoria fino a 90 kg. Il 24enne pordenonese, capace di sconfiggere nel suo percorso odierno anche il due volte campione olimpico Lasha Bekauri, si è fermato ad un solo incontro dalla medaglia al debutto assoluto in una rassegna iridata senior. Bedel ha ceduto nello spareggio per il terzo posto all’altro georgiano Luka Maisuradze (che aveva eliminato in mattinata il nostro Campione d’Europa in carica Christian Parlati), che si è imposto per ippon dopo 2’54”. 🔗 Leggi su Oasport.it