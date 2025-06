Jorginho accende il Flamengo | De Arrascaeta e Luiz Araujo piegano l' Esperance

Jorginho brilla sul palcoscenico mondiale, accendendo il Flamengo mentre De Arrascaeta e Luiz Araújo sconfiggono l’Esperance. Nel giorno del debutto dell’azzurro, i brasiliani inaugurano la loro avventura nella Coppa del Mondo con una vittoria convincente, raggiungendo il Chelsea in testa al Gruppo D. Un inizio di torneo che promette spettacolo e emozioni, lasciando tutti con il fiato sospeso e la speranza di un percorso ricco di successi.

Nel giorno dell'esordio dell'azzurro i brasiliani aprono la campagna del Mondiale con un successo e raggiungono il Chelsea in testa al Gruppo D.

Jorginho lascia l'Arsenal. Obiettivo: Mondiale per Club col Flamengo - Il Flamengo gli fa da tempo la corte e Jorginho si sarebbe deciso a dirgli sì, sostengono in Brasile. Come scrive gazzetta.it