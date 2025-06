John Elkann vola negli Stati Uniti | vicinanza alla Juve di Tudor e nuovo confronto con Comolli Tutti i motivi del suo blitz negli USA

John Elkann vola negli Stati Uniti, tenendo alta la sua presenza nel mondo del calcio e della Juventus. Tra incontri con Tudor e un nuovo confronto con Comolli, il blitz negli USA rivela i motivi strategici dietro questa visita importante. Questa trasferta sottolinea il suo impegno e la volontà di rafforzare i legami tra la dirigenza e i progetti futuri del club, puntando a consolidare il successo bianconero.

John Elkann vola negli Stati Uniti: i motivi del blitz dell'AD di Exor per l'esordio della Juventus al Mondiale per Club. Anche John Elkann vola negli States. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'AD di Exor sarà presente per il debutto dei bianconeri al Mondiale per Club, in programma giovedì notte (alle ore 3:00 italiane) contro l' Al Ain. Sarà l'occasione per confermare la sua vicinanza alla squadra ed avere un nuovo confronto con Comolli: l'input della proprietà è sempre lo stesso, ovvero coniugare sostenibilità e competitività . Si parlerà di strategie in vista del mercato estivo.