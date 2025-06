Jesus fa Goku Adeyemi come Luffy Solanke e la maschera di Obita | l' effetto dei manga sul pallone

L'universo dei manga e quello del calcio si incontrano in un connubio sorprendente e appassionante. Dai tifosi che esultano come i loro eroi preferiti alle tatuaggi ispirati ai personaggi più iconici, la passione per le storie giapponesi si manifesta anche sui campi da gioco. Questa fusione crea un nuovo modo di vivere il calcio, fatto di emozioni, stile e identità. Un fenomeno che continua a crescere, unendo culture e generazioni in nome della passione sportiva e fumettistica.

Chi esulta come il proprio personaggio preferito, chi se lo tatua sul polpaccio, chi addirittura si veste dopo un gol: i fumetti giapponesi e i calciatori, legame sempre più stretto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jesus fa Goku, Adeyemi come Luffy, Solanke e la maschera di Obita: l'effetto dei manga sul pallone

In questa notizia si parla di: jesus - goku - adeyemi - luffy

Jesus fa Goku, Adeyemi come Luffy, Solanke e la maschera di Obita: l'effetto dei manga sul pallone.

Jesus fa Goku, Adeyemi come Luffy, Solanke e la maschera di Obita: l'effetto dei manga sul pallone - Chi esulta come il proprio personaggio preferito, chi se lo tatua sul polpaccio, chi addirittura si veste dopo un gol: i fumetti giapponesi e i calciatori, legame sempre più stretto ... Da gazzetta.it

Dragon Ball, Goku è più “ricercato” di Luffy e Zoro: il Saiyan tra le persone più cercate online nel 2022 - Vista la popolarità di One Piece e lo strabiliante anno che è stato il 2022 per Eiichiro Oda, è piuttosto sorprendente vedere Luffy surclassato in questo modo da Goku. Lo riporta drcommodore.it