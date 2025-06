Jerry Calà al Covino di Santa Margherita | cena con spettacolo dal vivo e discoteca

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Covino di Santa Margherita! Sabato 21 giugno, Jerry Calà torna per farci rivivere le emozioni degli anni ’80 e ’90 con una cena speciale, spettacolo dal vivo e discoteca in riva al mare. Un evento esclusivo dove musica, risate e ricordi si fondono in un’atmosfera magica. Non perdere questa occasione unica: prenota subito il tuo posto e lasciati trasportare dalla magia di una notte senza tempo.

Sabato 21 giugno Jerry Calà sarà al Covino per una serata unica: cena con spettacolo dal vivo, per rivivere le grandi emozioni degli anni ’80 e ’90 in riva al mare. Cena con menù degustazione dalle 20:30 (prima fila: €150 vini esclusi; altre file: €90 vini esclusi). Spettacolo dalle 23:00. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Jerry Calà al Covino di Santa Margherita: cena con spettacolo dal vivo e discoteca

