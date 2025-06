Jenson Brooksby dall’autismo al primo titolo Atp | la bella storia del tennista americano

La storia di Jenson Brooksby è un esempio di determinazione e coraggio che va oltre il tennis. Dall'autismo che definisce la sua vita alle luci del successo sul campo, il giovane statunitense ha dimostrato che le sfide possono diventare punti di forza. Con il suo primo titolo ATP ad Houston, Brooksby non solo scrive una pagina memorabile della sua carriera, ma ispira milioni di persone a credere nei propri sogni, superando ogni ostacolo.

Jenson Brooksby ce l'ha fatta: ha vinto nei giorni scorsi ad Houston il primo torneo Atp della sua carriera da tennista. Un torneo 250, di fatto il minore per importanza, ma pur sempre un appuntamento ufficiale del circuito. Con un piccolo particolare: Brooksby è autistico. Brooksby: "L'autismo è la mia forza superiore". Un risultato che rappresenta molto più di un semplice trofeo: è il coronamento di un percorso difficile, segnato da una diagnosi di autismo ricevuta in tenera età e da una determinazione incrollabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it