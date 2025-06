Jennifer Garner più bionda che mai | la trasformazione

Jennifer Garner, famosa per il suo fascino naturale e i suoi cambi look, ha scelto di sorprendere i suoi fan passando dal castano al biondo. Un’ardita trasformazione che ricorda quella di Kate Middleton, realizzata dall’hairstylist delle star Tracey Cunningham. Con un expertise impeccabile, ha svelato passo dopo passo la magia dietro questa metamorfosi. Ma cosa ci aspetta da questa nuova avventura capelli? Restate con noi per scoprirlo.

Nel corso degli anni ci ha abituato alla capigliatura castana, portata di volta in volta liscia, ondulata, con o senza frangetta, ma adesso Jennifer Garner ha deciso di cambiare e farsi bionda. Un po’ come Kate Middleton. Jennifer Garner da brunette a bionda: la trasformazione. A occuparsi della trasformazione è stata l’hairstylist delle star Tracey Cunningham, che ha documentato su Instagram il procedimento: «Ho schiarito i capelli di questa bellezza per il suo ultimo ruolo, e ora è radiosa. Jennifer ha appena finito di girare The Last Thing He Told Me e si sta già tuffando in The Five-Star Weekend, una storia da sogno ambientata a Nantucket, in arrivo su Peacock». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Jennifer Garner più bionda che mai: la trasformazione

