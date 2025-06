Jeff Bezos | quanto costeranno le nozze vip più attese dell’anno

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez si prospetta come uno degli eventi più esclusivi e costosi dell’anno, con stime che superano i 10 milioni di euro. Un’operazione da vero VIP, tra location da sogno, scenografie spettacolari e guest d’eccezione. Ma quanto costa davvero un matrimonio così da favola? Per scoprirlo, analizziamo insieme i dettagli di questa cerimonia da record.

Quanto costerà il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez? Si ipotizzano cifre da capogiro, Repubblica ha fatto una stima: si supereranno i 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jeff Bezos: quanto costeranno le nozze vip più attese dell’anno

