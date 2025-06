Javi Guerra gioca questa sera con l’U21 | il Milan lo sta puntando

Javi Guerra, uno degli obiettivi del calciomercato del Milan, giocherà questa sera con l'U21 della Spagna contro l'Italia.

Calciomercato Milan, idea Javi Guerra per il centrocampo di Allegri - Il calciomercato del Milan si infiamma con l’idea di Javi Guerra, giovane talento del Valencia nato nel 2003, pronto a portare freschezza e qualità al centrocampo di Allegri.

Milan, primo affondo per Javi Guerra. Ma col Valencia l'ostacolo è... una percentuale; Oggi la Spagna di Javi Guerra sfida l'Italia U21 per il primo posto nel girone; A centrocampo anche giovani, il CorSport: Javi Guerra, il piano per l'altro Modric.

Milan, Javi Guerra si avvicina: dal Villarreal al Valencia, l'identikit di un centrocampista dal futuro luminoso - Il Milan sogna Javi Guerra e il calciatore spagnolo classe 2003

Mercato Milan, il Valencia fa muro per Javi Guerra! Richiesta precisa, c'è il precedente dello scorso anno - Mercato Milan, il retroscena dello scorso anno fissa il prezzo per Javi Guerra: per convincere il Valencia servono almeno 25 milioni di euro Nonostante le recenti speculazioni di mercato, il futuro di ...