Jason Isaacs recitò con una star che era ' il peggior bullo di sempre

Jason Isaacs, noto per aver interpretato Lucius Malfoy in Harry Potter, ha condiviso un episodio che fa riflettere: lavorare con una star di Hollywood che si è comportata male sul set. In un'intervista a Vulture, l’attore britannico ha svelato dettagli sorprendenti e non proprio lusinghieri sulla sua esperienza. Un ricordo che conferma come anche le grandi star possano nascondere aspetti meno brillanti, lasciando spazio a riflessioni sulla professionalità nel mondo dello spettacolo...

La star di Harry Potter ha raccontato di aver recitato in un film con una famosa star di Hollywood che si è comportata molto male sul set. In una recente intervista a Vulture, Jason Isaacs ha raccontato di aver lavorato in passato con un'icona globale di Hollywood che non si comportò bene sul set. L'attore, famoso per il ruolo di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, non ha un bel ricordo di quell'esperienza e ha spiegato di essere rimasto molto deluso da quel comportamento. Una star di Hollywood si comportò da bullo durante le riprese di un film con Jason Isaacs "Era il peggior bullo di sempre, ed era un'icona mondiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jason Isaacs recitò con una star che era 'il peggior bullo di sempre"

