Jasmine Paolini in lizza per il n4 a Berlino Fondamentale incamerare punti prima della cambiale di Wimbledon

Jasmine Paolini si sta giocando un'importante occasione a Berlino, in corsa per il prestigioso n.4 del ranking mondiale. Questo risultato sarà decisivo per determinare le teste di serie di Wimbledon 2025, offrendo a Jasmine una chance unica di evitare le avversarie più temute fino alle fasi finali. La finalista dello scorso anno ha tutto da guadagnare: è il momento di mettere in gioco tutta la sua grinta prima della grande sfida di Wimbledon.

E’ corsa a tre, nel WTA 500 di Berlino, al numero 4 del ranking mondiale di lunedì 23 giugno, con il quale verranno definite le teste di serie di Wimbledon 2025: il piazzamento garantirĂ la possibilitĂ di evitare le prime due teste di serie fino alla semifinale e la numero 3 fino alla finale. Si tratta di un’occasione da cogliere per Jasmine Paolini, finalista lo scorso anno a Wimbledon, che dovrĂ quindi difendere ben 1300 punti nel terzo torneo stagionale dello Slam: l’azzurra è scesa al numero 5 WTA lunedì 16 giugno, ma grazie al gioco degli scarti è tornata al numero 4 nella classifica virtuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini in lizza per il n.4 a Berlino. Fondamentale incamerare punti prima della cambiale di Wimbledon

