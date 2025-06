Jannik Sinner si prepara a Wimbledon | sfida Yannick Hanfmann a Halle

intenso capitolo, Sinner si concentra ora sulla prestigiosa sfida di Wimbledon contro Yannick Hanfmann. Dopo aver affrontato le dure battaglie sul verde di Halle, il talento italiano si prepara a mettere in mostra tutte le sue doti sui campi più iconici del tennis mondiale, determinato a fare un passo avanti verso la gloria. La strada verso la vittoria è tutta da scrivere, e l’attesa cresce.

Jannik Sinner ha scelto l’erba di Halle per prepararsi a Wimbledon. Perchè la "full immertion" nel verde fosse completa aveva deciso di partecipare anche al doppio mettendosi in coppia con Lorenzo Sonego, ma l’esordio, contro Karen Khachanov e Alex Michelsen non è stato dei migliori perchè i due azzurri si sono fatti rimontare, dopo aver dominato il primo set ed hanno perso al super tie break (col punteggio di 2-6 7-5 10-3). Chiuso questo capitolo oggi si apre quello che riguarda il singolare dove l’altoatesino punta a bissare la vittoria dello scorso anno e allora, subito dopo essere sconfitto nel doppio, è tornato ad allenarsi per affrontare al meglio l’impegno di oggi dove affronta il tedesco Yannick Hanfmann, n. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jannik Sinner si prepara a Wimbledon: sfida Yannick Hanfmann a Halle

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - wimbledon - halle

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Jannik Sinner spiega la scelta di preparare Wimbledon a Halle e non al Queen's. Il numero 1 del mondo ha spiegato la scelta del torneo Atp 500 sull'erba tedesca https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Jannik_Sinner/100456/jannik-sinner-spiega-la-scelta-d Vai su X

Dalla prossima settimana Jannik Sinner inizierà la preparazione per Wimbledon partecipando al torneo sull'erba di Halle, dove difenderà il titolo conquistato nel 2024. Intanto, però, in un'intervista a Sky Sport è tornato sulla finale del Roland Garros e sui tre m Vai su Facebook

Jannik Sinner all'ATP 500 di Halle 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis; Jannik Sinner si prepara a Wimbledon: sfida Yannick Hanfmann a Halle; Tennis: Sinner prepara Wimbledon ad Halle, subito ko nel doppio.

Jannik Sinner si prepara a Wimbledon: sfida Yannick Hanfmann a Halle - Sinner torna ad allenarsi dopo la sconfitta nel doppio con Sonego. Come scrive sport.quotidiano.net

Tennis: Sinner prepara Wimbledon ad Halle, subito ko nel doppio - Si apre la stagione sull'erba in vista di Wimbledon e Jannik Sinner ha scelto il verde di Halle per prepara ... Scrive ansa.it