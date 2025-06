Jannik Sinner impiega un set per adattarsi all’erba poi si scioglie e batte Hanfmamn ad Halle

Jannik Sinner apre con successo il suo cammino all’ATP500 di Halle, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e il suo talento. Dopo un primo set di assestamento su un’erba insidiosa, l’azzurro si scioglie e supera Yannick Hanfmann con autorità, confermando il suo status di promessa in ascesa. La vittoria sancisce un altro passo avanti nel percorso verso i vertici del tennis mondiale. La partita è solo l’inizio di una stagione da protagonista.

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo ha timbrato il cartellino nel primo turno dell’ATP500 di Halle. L’altoatesino si è imposto sull’erba tedesca contro il padrone di casa, Yannick Hanfmann (n.138 del ranking), col punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una prestazione in crescendo di Jannik, con un primo parziale di “apprendistato”, per poi trovare le soluzioni e chiudere più tranquillamente nella seconda frazione. Pronostici rispettati e sfida assai intrigante nel prossimo round contro il kazako Alexander Bublik, replicando l’incrocio che c’era stato nei quarti di finale del Roland Garros 2025, dove l’azzurro si era imposto 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner impiega un set per adattarsi all’erba, poi si scioglie e batte Hanfmamn ad Halle

Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego protagonisti martedì 17 giugno sull’erba di Halle. Scopri gli orari dei loro match sull’OWL Arena ? Vai su Facebook

Jannik #Sinner e Lorenzo Sonego subito out nel torneo di doppio. Sull'erba di #Halle, gli azzurri sono stati battuti 2-6, 7-5, 10-3 dall'americano Michelsen e dal russo Khachanov in un'ora e 25 minuti. Domani 17 giugno per entrambi il debutto in singolare Vai su X

ATP Halle: Sinner inaugura la stagione su erba. Sconfitto Hanfmann in due set - Si sarebbe aspettato di sudar meno, Jannik Sinner, in vista dell’esordio ad Halle, dove è stato messo alla prova da un ottimo Yannick Hanfmann, sconfitto in due set dall’azzurro. Riporta ubitennis.com

Jannik Sinner vince ad Halle 2025: un set per adattarsi all’erba, poi Hanfmann battuto in due set - Analisi dettagliata della vittoria di Jannik Sinner su Yannick Hanfmann al torneo ATP500 di Halle: adattamento all’erba. Scrive newsmondo.it