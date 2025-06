Jannik Sinner giocherà il doppio misto allo US Open | la sua compagna è una miliardaria

L'attenzione del mondo tennistico si accende all'US Open, dove tra le coppie iscritte spiccano nomi di stelle come Jannik Sinner e la sua compagna, una miliardaria, pronti a sfidare il nuovo format del doppio misto. Con protagonisti anche Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e i detentori Vavassori ed Errani, il torneo promette emozioni e sorprese. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa affascinante avventura sul cemento newyorkese.

Lo US Open ha annunciato le 16 coppie iscritte al torneo di doppio misto che da quest'anno si svolgerĂ con un nuovo format e nella settimana precedente al torneo principale: ci sono anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e i campioni in carica Andrea Vavassori e Sara Errani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le vittorie italiane al Roland Garros nel doppio misto (con Sara Errani e Andrea Vavassori) e nel doppio femminile (di Errani con Jasmine Paolini), insieme alla finale raggiunta nel singolare maschile da Jannik Sinner (numero 1 nella classifica ATP), sono solo

TUTTI SINTONIZZATI Ci aspetta un'altra giornata intensa di tennis al #RolandGarros! Sul Philippe Chatrier, Jannik Sinner affronta Sasha Bublik nel match dei quarti di finale! Il duo del doppio misto Errani-Vavassori, invece, si gioca un posto in finale!

