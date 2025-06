Jannik Sinner chi è la ragazza scelta per il doppio misto | un nome clamoroso

Jannik Sinner, tra i grandi protagonisti degli US Open, ha deciso di sorprendervi con una scelta clamorosa nel doppio misto: accanto a lui, la giovane statunitense Emma Navarro, numero 9 del ranking WTA. Questa coppia promette scintille e potrebbe riscrivere le sorti della competizione. Ma chi è davvero Emma Navarro e cosa la rende la partner perfetta per il talento italiano? Scopriamolo insieme.

Jannik Sinner all'Us Open. Il numero uno al mondo è tra i 16 giocatori e le 16 giocatrici che si sono iscritti alla competizione di doppio misto del terzo torneo del Grande Slam stagionale. Ma con chi? Il campione altoatesino ha scelto la 24enne statunitense Emma Navarro, attuale numero 9 del ranking WTA. Emma è figlia di Ben Navarro, fondatore e CEO di Sherman Financial Group, che possiede Credit One Bank. Secondo Forbes, il patrimonio netto di Ben Navarro è stimato in 1,5 miliardi di dollari, ma altre fonti riportano cifre ben più elevate, ossia quasi 3 miliardi. Il torneo - fanno sapere gli organizzatori - si giocherà in una due giorni dedicata, il 19 e il 20 agosto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, chi è la ragazza scelta per il doppio misto: un nome clamoroso

