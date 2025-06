Jannik Sinner-Cahill cos' è accaduto in spogliatoio | clima pesantissimo

Dopo che Jannik ci era andato così vicino, a dire il vero, l’atmosfera negli spogliatoi era pesantissima. La sconfitta al Roland Garros ha lasciato il segno, ma il talento e la determinazione di Sinner sono pronti a risorgere. In attesa di rivederlo in campo, il suo percorso continua, e questa esperienza rappresenta solo un capitolo di crescita nel suo straordinario cammino tennistico.

In attesa di rivederlo in campo, Jannik Sinner difficilmente può dimenticare la sconfitta al Roland Garros. Il numero uno, dopo oltre cinque ore di match, ha ceduto a Carlos Alcaraz. Una batosta su cui si è soffermato anche Darren Cahill, uno dei suoi coach. Intervenuto nel podcast Served with Andy Roddick, l'allenatore svela quanto accaduto negli spogliatoi, proprio a fine gara. "Dopo che Jannik ci era andato così vicino, a dire il vero abbiamo parlato pochissimo. Dopo la partita, chiaramente c'era delusione. È rimasto seduto nello spogliatoio per buoni 15 o 20 minuti. Ognuno di noi, del suo team, si è avvicinato e gli ha dato un abbraccio". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner-Cahill, cos'è accaduto in spogliatoio: clima pesantissimo

