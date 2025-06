Jannik Sinner avanza ad Halle | Contento della mia prestazione Bublik? Sarà un match difficile

Jannik Sinner apre con il piede giusto la sua campagna sull’erba di Halle, conquistando un’importante vittoria contro Yannick Hanfmann e qualificandosi per gli ottavi dell’ATP 500 2025. Con un match solido e determinato, il talento italiano dimostra ancora una volta il suo potenziale sulla superficie più veloce, mentre aspetta con entusiasmo di affinare ulteriormente i colpi da fondo. La stagione promette grandi emozioni: scopriamo insieme come proseguirà questa avventura.

Jannik Sinner non stecca alla prima uscita in singolare sull'erba e batte 7-5 6-3 il qualificato tedesco Yannick Hanfmann, approdando agli ottavi dell' ATP 500 di Halle 2025. Il numero uno al mondo ha fatto la differenza soprattutto grazie ad una solida prestazione in battuta, in attesa di prendere maggiore confidenza nei colpi da fondo dopo il cambio di superficie. " Sono davvero felice perché non sapevo come sarebbe andata. Lui colpisce molto bene da fondo ed ha un gran servizio: brekkarlo è molto difficile. Sono soddisfatto per essere stato solido mentalmente. Il primo set ha rischiato di decidersi al tie-break, che non sai mai come può andare a finire ", dichiara l'azzurro dopo il successo odierno su Hanfmann.