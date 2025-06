Jannik Sinner affondato da Paolo Crepet | Balle non è credibile

Jannik Sinner, il talento emergente del tennis italiano, si trova al centro di un acceso dibattito tra critica e ammirazione. Tuttavia, non tutte le opinioni sono condivise, e Paolo Crepet, noto psichiatra torinese, mette in discussione alcune dichiarazioni del campione dopo la finale a Roland Garros. Ma cosa rende le parole di Sinner così controverse? Scopriamolo insieme, perché a volte, dietro una semplice frase, si nasconde molto di più.

No, Jannik Sinner non convince Paolo Crepet. Il noto psichiatra torinese, in un'intervista concessa all’agenzia Agi, ha espresso dubbi su quanto sostenuto dal campione altoatesino dopo la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Già , con grande coraggio, Crepet de facto critica il numero 1 al mondo. Certo non per il suo tennis, ma per alcune sue parole. Per Crepet, infatti, quanto detto dal ragazzo di San Candido suona più come una consolazione costruita che come una reale analisi interiore. E non risparmia nemmeno un pronostico sulla presenza di mamma Siglinde a Wimbledon, dopo il viaggio a Parigi: “Credo che, a differenza di Parigi, deciderà di non andare a Wimbledon”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it