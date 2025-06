James Gunn non ha dubbi | La Marvel è stata uccisa dalla sovrapproduzione imposta da Disney

James Gunn, attuale co-presidente di DC Studios e regista di Superman, non ha paura di esprimere il suo pensiero: secondo lui, Marvel ha subito un duro colpo a causa della sovrapproduzione imposta dalla Disney. Un’affermazione che solleva numerosi interrogativi sul futuro del gigante dell’intrattenimento e sulla sua capacità di innovare. Ma quali saranno le conseguenze di questa visione? Scopriamolo insieme, analizzando le sfide che attendono i franchise Marvel nel prossimo futuro.

L'attuale co-capo dei DC Studios e regista di Superman ha parlato delle difficoltĂ recenti che sta incontrando la sua vecchia azienda Non è un segreto che la Saga del Multiverso abbia visto i Marvel Studios faticare parecchio per riconquistare il successo ottenuto dalla Saga dell'Infinito. Ci sono state delusioni critiche e commerciali nelle sale e in streaming, e gran parte della colpa è da attribuire all'ex amministratore delegato della Disney Bob Chapek. Chapek ha fatto pressione su Kevin Feige affinchĂ© producesse un numero sempre maggiore di titoli per il cinema e per Disney+, mettendo a dura prova l'esecutivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it