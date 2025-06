James Gunn conferma che il film della DC Supergirl | Woman Of Tomorrow è stato rinominato

James Gunn ha annunciato che il film DC dedicato a Supergirl, originariamente intitolato "Supergirl: Woman of Tomorrow", è stato ufficialmente rinominato. Questa novità segna un importante passo nel nuovo universo cinematografico della DC, con Kara Zor-El pronta a conquistare il grande schermo in modo indipendente. Sebbene si vociferi un’apparizione nel prossimo film di Superman, il progetto principale per l’eroina rimane quello dedicato esclusivamente a lei, suscitando grande attesa tra i fan.

Supergirl: Woman of Tomorrow non è più il titolo del primo film della DC Universe dedicato alla Ragazza d’Acciaio. Sebbene ci siano voci secondo cui Kara Zor-El apparirà per la prima volta nel film Superman di James Gunn, il primo progetto ufficiale per il personaggio nella lista delle uscite della DCU è un film dedicato esclusivamente a Supergirl. Il progetto è basato sui fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow scritti da Tom King, uno degli architetti della DCU, e disegnati da Bilquis Evely. Anche se il film su Supergirl rimarrà legato alla serie a fumetti, i titoli non saranno più gli stessi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: film - supergirl - woman - tomorrow

Supergirl: Woman of Tomorrow | Le riprese del film sono finite - Le riprese di "Supergirl: Woman of Tomorrow" sono ufficialmente concluse, segnando un passo cruciale nel nuovo DCU.

Assenza di annunci al Comic-Con di San Diego di film e serie DC In occasione del prossimo evento dedicato ai fumetti e al cinema, non sono stati presentati nuovi contenuti relativi a Superman né a Supergirl: Woman of Tomorrow. La mancanza di anteprime r Vai su Facebook

Supergirl: James Gunn spiega perché è stato rimosso Woman of Tomorrow dal titolo; Supergirl: James Gunn spiega perché è stato rimosso Woman of Tomorrow dal titolo; Supergirl: Woman of Tomorrow, James Gunn ha pubblicato una foto di Milly Alcock.

James Gunn conferma che il film della DC Supergirl: Woman Of Tomorrow è stato rinominato - Scopri il nuovo titolo del film DC su Supergirl: James Gunn conferma il cambio di nome per l’atteso progetto del DCU. Si legge su cinefilos.it

Supergirl: James Gunn spiega perché è stato rimosso Woman of Tomorrow dal titolo - James Gunn ha rivelato che il film di Superman non avrà nel suo titolo il riferimento a Woman of Tomorrow, la serie a fumetti a cui si ispira, spiegando anche il motivo di questa scelta. msn.com scrive