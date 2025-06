James Gunn conferma che ha cancellato un film perché la sceneggiatura non era buona

James Gunn, co-CEO di DC Studios, ha confermato che ha cancellato un film dell’universo DC a causa di una sceneggiatura insoddisfacente. Un’altra preziosa testimonianza del suo approccio rigoroso nel plasmare il nuovo DCU, puntando su qualità e coerenza. Mentre Superman si prepara a debuttare tra pochi giorni, il volto del futuro del franchise si fa sempre più chiaro: solo i progetti migliori avranno spazio sul grande schermo.

Un film dell’ universo DC viene ufficialmente dichiarato morto dal co-CEO della DC Studios James Gunn. Mentre la DC Studios sta dando il via al franchise DCU, con Superman in uscita tra meno di un mese, ci sono ancora diversi film e serie TV in lavorazione per il Capitolo 1: “Gods and Monsters”. Tuttavia, mentre diversi progetti DCU sono stati girati o sono attualmente in fase di riprese, alcuni non hanno superato la fase di sviluppo e sembra che uno di essi non andrà affatto avanti. Durante una nuova intervista con Rolling Stone, Gunn ha confermato che uno dei film della DC Studios che stavano sviluppando è stato recentemente cancellato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

