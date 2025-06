James Gunn | Batman è il mio problema più grosso nel DC Universe

James Gunn, co-CEO dei DC Studios, si trova di fronte a una sfida complessa nel plasmare il futuro dell'universo DC, soprattutto con le molteplici incarnazioni di Batman. Gestire questi personaggi iconici non è mai stato facile, e il trattamento riservato al Cavaliere Oscuro sta creando non pochi grattacapi. Con il suo approccio deciso, Gunn sta cercando di dare nuova vita a questi eroi, ma il cammino non è privo di ostacoli. La partita tra tradizione e innovazione è appena iniziata, e il risultato promette di sorprenderci.

Per il co-CEO dei DC Studios avere a che fare con le varie iterazioni dell'Uomo Pipistrello non è un gioco da ragazzi e il trattamento da riservare al personaggio gli sta dando non pochi grattacapi. Quando ha accettato la direzione dei DC Studios insieme a Peter Safran, James Gunn sapeva che avrebbe dovuto fare i conti coi personaggi di Superman, Batman e Wonder Woman, cuore della proprietà DC. Se Superman l'ha affrontato di petto realizzando un nuovo lungometraggio e per Wonder Woman si vocifera la stessa sorte più avanti, il problema più grosso da affrontare riguarda Batman. "Batman è il mio problema più grande in tutta la DC in questo momento", ha confessato il regista a Rolling Stone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Gunn: "Batman è il mio problema più grosso nel DC Universe"

In questa notizia si parla di: batman - james - gunn - problema

Peacemaker contro Batman? James Gunn svela il suo desiderio per la stagione 2 della serie DC - James Gunn svela un desiderio audace: vedere Peacemaker affrontare Batman nella prossima stagione! Con il DC Universe che si evolve, l'idea di un confronto tra questi due iconici personaggi accende la curiosità dei fan.

James Gunn: "Batman è il mio più grande problema per la DC in questo momento" Vai su X

James Gunn, attualmente a capo del nuovo DC Universe, ha parlato della possibilità di un ipotetico crossover tra Marvel e DC Vai su Facebook

Batman è un grosso problema per James Gunn; James Gunn: Batman è il mio problema più grosso nel DC Universe; James Gunn: Batman è il mio più grande problema per la DC in questo momento.

James Gunn: "Batman è il mio problema più grosso nel DC Universe" - CEO dei DC Studios avere a che fare con le varie iterazioni dell'Uomo Pipistrello non è un gioco da ragazzi e il trattamento da riservare al personaggio gli sta dando non pochi grattacapi. Secondo msn.com

The Batman 2, per James Gunn “è un problema” e parla di nuovi progetti DC - Intervistato da Rolling Stone, il regista ha parlato anche dell'inserimento del personaggio nel DCU, e della filosofia produttiva dei DC Studios. Si legge su cinemaserietv.it