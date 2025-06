James Gunn afferma che i mandati aziendali hanno ucciso i Marvel Studios e poi chiarisce

James Gunn lancia un'accusa forte: i mandati aziendali hanno “ucciso” i Marvel Studios, ma poi chiarisce le sue parole. La Saga del Multiverso ha incontrato difficoltà nel replicare il successo della Saga dell’Infinito, con critiche e delusioni sia al cinema che in streaming. Gran parte delle problematiche sono state attribuite all’ex CEO Disney Bob Chapek, che avrebbe esercitato pressioni su Kevin Feige per modificare la direzione creativa. Ma cosa si cela davvero dietro queste dichiarazioni?

Non è un segreto che la Saga del Multiverso abbia visto i Marvel Studios faticare a riconquistare il successo ottenuto con la Saga dell’Infinito. Ci sono state delusioni di critica e commerciali nei cinema e in streaming, e gran parte della colpa è stata attribuita all’ex CEO della Disney Bob Chapek. Lui ha fatto pressioni su Kevin Feige affinché producesse un numero maggiore di titoli per il cinema e per Disney+, mettendo a dura prova il dirigente. Rolling Stone ha fatto presente al regista dei Guardiani della Galassia e ora co-CEO dei DC Studios, James Gunn, che ci sono delle somiglianze tra Superman e i Fantastici Quattro, anche se il regista non era incline a concordare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: marvel - studios - james - gunn

Ironheart | Un nuovo poster dalla serie Marvel Studios - A un mese dall’atteso debutto su Disney+, Marvel Studios svela un nuovo poster di Ironheart. La serie, con protagonista Riri Williams (Dominique Thorne), promette di portare una fresh era di supereroi.

James Gunn ha recentemente rivelato che, prima di lasciare i Marvel Studios e assumere il nuovo ruolo di capo dell’Universo DC, aveva esplicitamente dichiarato allo studio di non volere che Thor facesse parte dei suoi film sui Guardiani della Galassia. Vai su Facebook

James Gunn non ha dubbi: La Marvel è stata uccisa dalla sovrapproduzione imposta da Disney; James Gunn contro il modello Disney: “Prodotta troppa roba, ma il mandato era chiaro”; James Gunn: La Marvel è crollata. Alla DC puntiamo alla qualità.

James Gunn parla delle sfide dei DC Studios e della crisi dei Marvel Studios - capo dei DC Studios, discute le sfide affrontate dai Marvel Studios e presenta la strategia dei DC, focalizzata sulla qualità delle produzioni per attrarre il pubblico nel 2025. Si legge su ecodelcinema.com

James Gunn non ha dubbi: "La Marvel è stata uccisa dalla sovrapproduzione imposta da Disney" - Non è un segreto che la Saga del Multiverso abbia visto i Marvel Studios faticare parecchio per riconquistare il successo ottenuto dalla Saga dell'Infinito. Scrive msn.com