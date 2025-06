Jafar Panahi chiede la fine della guerra Iran-Israele in un appello su Instagram

Jafar Panahi, il celebre regista iraniano premiato a Cannes, si rivolge al mondo con un appello urgente su Instagram. Con fermezza e passione, chiede la fine immediata del conflitto tra Iran e Israele, sottolineando l’importanza di preservare l’integrità territoriale e la sovranità dell’Iran. In un momento cruciale, il suo messaggio invita alla pace, affinché si possa fermare una guerra che sta distruggendo vite e infrastrutture vitali da entrambe le parti.

"Con piena enfasi sul preservare l'integrità territoriale dell'Iran e il diritto alla sovranità della nazione, chiedo la fine immediata della devastante guerra tra Repubblica Islamica e regime israeliano; una guerra che distrugge vite e vite dei civili da entrambe le parti e infrastrutture vitali": è l'appello su Instagram del regista dissidente iraniano Jafar Panahi che vive a Teheran e che è reduce dal trionfo a Cannes, dove ha vinto la Palma d'oro con Un Simple Accident. "Un attacco alla mia patria, l'Iran, non è assolutamente accettabile. Israele ha violato l'Iran e dovrebbe essere processato in un processo internazionale come aggressore di guerra", scrive all'inizio del post il regista perseguitato da anni dal regime iraniano.

