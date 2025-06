Jacopo Preti lascia la Rucker San Vendemiano dopo un playoff deludente, segnando una stagione da protagonista con oltre 12 punti di media e una regolare presenza nelle zone alte della classifica. L’epilogo amaro, con l’eliminazione prematura e la risoluzione del contratto, apre ora un nuovo capitolo per il talento imolese, che si prepara a confrontarsi con nuove sfide e opportunità nel mondo del basket. Un’annata che, nonostante tutto, rimarrà impressa nella memoria.

Un’annata da ricordare per Jacopo Preti, al netto del finale. Una stagione regolare da protagonista con la Rucker San Vendemiano, con l’imolese a oltre 12 punti di media e i veneti sempre nelle zone alte della classifica prima di un playoff da dimenticare, con la precoce uscita con Livorno (3-0 netto) e, pochi giorni fa, la risoluzione del contratto tra la Rucker e Preti, che ora si guarda attorno. Un epilogo amaro, in un’annata da ricordare anche a livello personale visto che questa sua seconda tappa veneta (era giĂ stato alla Rucker cinque anni fa) ha portato per Jacopo anche l’amore, con la pallavolista dell’ Imoco Conegliano Isabelle Haak. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net