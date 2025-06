Italia Under 21 sfida la Spagna | Fazzini e Guarino pronti a brillare

Stasera alle 21, a Trnava, l’Italia Under 21 si prepara a sfidare la Spagna in un match decisivo per consolidare il primo posto nel girone eliminatorio dell’Europeo. Con già qualificata ai quarti e ancora in corsa per la testa della classifica, questa partita promette emozioni e sorprese. Fazzini e Guarino sono pronti a brillare: l’occasione perfetta per dimostrare il loro valore e infiammare il pubblico azzurro.

Stasera alle 21 a Trnava l'Italia Under 21 affronterà la Spagna nella terza ed ultima partita del girone eliminatorio dell' Europeo di categoria con il pass per i quarti già in tasca, ma con un primo posto ancora da guadagnare. Potrebbe essere l'occasione di vedere all'opera anche il talento azzurro Fazzini, ancora a secco di minuti nella competizione continentale. Chance al centro della difesa anche per Guarino, che da luglio tornerà in azzurro dopo l'ultima stagione trascorsa in B con la Carrarese. Intanto su Fazzini, sebbene non ci sia niente di concreto ma soltanto qualche contatto preliminare, si starebbero inserendo in maniera decisa Fiorentina e Bologna.

