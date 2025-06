Italia Under-21 pareggio con la Spagna e secondo posto! Risponde Pisilli

Un emozionante duello tra talenti emergenti, Italia e Spagna si sono affrontate con grinta e determinazione nella terza giornata dell’Europeo Under-21. La partita, ricca di tensione e passione, si è conclusa in parità 1-1, con un gol decisivo di Pisilli che risponde all’assalto degli iberici. L’Italia conferma il secondo posto nel girone A, mantenendo vive le speranze di qualificazione e promettendo ancora emozioni nelle prossime sfide.

Finisce in parità la sfida tra Italia e Spagna nella terza giornata della fase a gironi dell'Europeo Under-21. Al termine di una gara equilibrata e combattuta, gli Azzurrini di Carmine Nunziata pareggiano 1-1. TERMINA IN PARITÀ – L' Italia Under-21 termina in pareggio la sfida contro la Spagna all'Europeo e conferma il secondo posto nel girone A. La partita si accende nella ripresa, dopo un primo tempo tattico e con poche occasioni da entrambe le parti. Al 53' la Spagna trova il vantaggio con Jesus Rodriguez, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva azzurra sugli sviluppi di un calcio piazzato.

