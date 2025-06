Italia Under 21 contro la Spagna sfida tra filosofie per il primo posto del girone | la difesa Azzurra è un muro

Italia Under 21 contro Spagna: uno scontro epico tra due filosofie calcistiche per conquistare il primo posto del girone. La difesa azzurra, un vero e proprio muro con zero gol subiti, si prepara a sfidare un’avversaria di pari livello. Nunziata confida nella solidità della sua linea difensiva, pronta a scrivere un altro capitolo di questa avventura europea. La partita promette emozioni e strategie che decideranno il destino di entrambe le squadre.

L'Italia Under 21 arriva all'ultima gara del girone A dell'Europeo già qualificata ai quarti e senza aver ancora subito gol, grazie a una difesa solida (Zanotti-Coppola-Pirola-Ruggeri).

Con il gol al 25 minuto, Tommaso Baldanzi regala i primi tre punti contro la Romania all'Italia Under 21, impegnata negli Europei di categoria in Slovacchia. E con la Spagna nel girone (oltre alla Slovacchia) iniziare con una vittoria era importante, soprattutto p Vai su Facebook

#Azzurrini #U21EURO Domani alle 21:00 su #Rai2 #Italia contro la #Spagna per il 1° posto nel girone Ambrosino (#frosinone): “Penso ancora alla finale persa all'#u20wc: voglio la rivincita” Desplanches (#Palermo) e Guarino (#Carrarese) gli altri 2 #SerieB ht Vai su X

