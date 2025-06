Italia-Spagna oggi Europei calcio U21 2025 | orario tv programma streaming

Stasera alle 21.00, il calcio europeo Under 21 si infiamma con la sfida tra Italia e Spagna, due nazionali pronte a sfidarsi nel cuore di Trnava. Dopo un inizio promettente, gli azzurrini cercano continuità contro una squadra forte e campione in carica. Non perdere questa battaglia di talento e passione: scopri orario, tv e streaming per vivere al massimo l’emozione di questa gara imperdibile!

Oggi martedì 17 giugno (ore 21.00) si gioca Italia-Spagna, incontro valido per la fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio. Dopo i due successi di misura ottenuti contro la Romania e la Slovacchia (1-0 in entrambe le occasioni), gli azzurri torneranno in campo a Trnava (Slovacchia) per affrontare la corazzata iberica, detentrice del titolo continentale e reduce dalle affermazioni ottenute contro Slovacchia (3-2) e Romania (2-1). Entrambe le formazioni sono giĂ certe della qualificazione ai quarti di finale, ma lo scontro diretto metterĂ in palio il primo posto nel raggruppamento: la nostra Nazionale è obbligata a vincere per meritarsi il primato del gruppo A, visto che un pareggio premierebbe le Furie Rosse in virtĂą del maggior numero di gol segnati (la differenza reti è di +2 per entrambe, ma gli spagnoli hanno marcato cinque gol mentre i nostri portacolori hanno esultato soltanto in un paio di occasioni). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Spagna oggi, Europei calcio U21 2025: orario, tv, programma, streaming

