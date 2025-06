Italia propone flessibilità e crediti internazionali per target climatico 2040

L’Italia si impegna a promuovere una strategia climatica più flessibile e innovativa, integrando crediti internazionali e adattando i tempi e le soglie di emissione. La proposta mira a garantire efficacia senza rinunciare alla capacità di adattamento, affrontando le sfide del target al 2040. È fondamentale trovare un equilibrio condiviso a livello Ue, affinché nessun sotto target comprometta l’obiettivo comune. Ribadisco che non è accettabile separare il…

"Adeguate flessibilità" sia sul valore che sui tempi per centrare il target, ricorso ai crediti internazionali del carbonio nel computo delle emissioni ed eliminazione di ogni "sotto target": sono queste alcune delle misure che per l'Italia rappresenterebbero "garanzie di efficacia e flessibilità" per il target climatico al 2040 da stabilire a livello Ue, su cui una proposta è attesa il 2 luglio. "Ribadisco che non è accettabile separare il negoziato sull'ambizione dell'obiettivo da quello sulla flessibilità e sulle condizioni abilitanti: è essenziale conoscere con chiarezza gli strumenti di cui potremo disporre per dare attuazione a tale impegno", ha sottolineato il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Consiglio Ue Ambiente in corso a Lussemburgo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net