Italia premiata per la ricerca scientifica | seconda in Europa Brilla Padova

L’Italia si distingue ancora nel panorama scientifico europeo, conquistando il secondo posto grazie alle eccellenze di Padova. Nei prestigiosi Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), i nostri scienziati hanno ottenuto ben 37 borse nel 2024, attestando la forza e l’innovazione della ricerca italiana. Un risultato che conferma come il nostro Paese continui a brillare sul palcoscenico internazionale, portando avanti progetti rivoluzionari e sfide ambiziose.

