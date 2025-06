Italia Lippi promuove la scelta di Gattuso | Felicissimo per lui farà benissimo in Azzurro

Marcello Lippi, ex Ct campione del mondo nel 2006, celebra con entusiasmo la nomina di Gattuso come nuovo coach della Nazionale italiana. Con stima e affetto, riconosce le qualità di Gattuso, condividendo un passato di successi che rende questa scelta ancora più significativa. La sua benedizione rappresenta un segnale forte di fiducia e speranza per il futuro del nostro calcio, unendo esperienza e passione nella speranza di nuovi trionfi.

In questa notizia si parla di: lippi - gattuso - italia - promuove

