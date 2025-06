Italia-Bulgaria apre la seconda settimana di VNL | a Hong Kong le azzurre non si vogliono fermare

L’Italia femminile di volley continua a stupire, aprendo con slancio la seconda settimana di VNL 2025 a Hong Kong. Dopo un inizio da sogno, le campionesse olimpiche sono pronte a consolidare il loro dominio contro la Bulgaria. Con 18 vittorie consecutive, le azzurre di Julio Velasco puntano a mantenere alta la loro striscia di successi. L’appuntamento è mercoledì 18 giugno alle 7:30 italiane: non perdete questa battaglia di pura passione e talento!

Dopo un avvio di torneo da incorniciare, l’ Italia campione olimpica è pronta a tornare in campo per la seconda settimana della Volleyball Nations League 2025. Il primo impegno delle azzurre di Julio Velasco sarà contro la Bulgaria, mercoledì 18 giugno alle 7:30 italiane, nella cornice dell’Hong Kong Coliseum. La Nazionale italiana arriva all’appuntamento con una lunga striscia positiva: 18 vittorie consecutive in gare ufficiali e nessuna sconfitta dal 1° giugno 2024. Un ruolino di marcia che riflette lo stato di salute del gruppo azzurro, solido anche nelle rotazioni: rispetto alla prima settimana, mancheranno Orro, Sylla e Antropova, lasciando spazio a nuove protagoniste. 🔗 Leggi su Oasport.it