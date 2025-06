Istruzione in Sicilia 94,5 milioni Per dare ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro

In Sicilia, un investimento di 945 milioni di euro mira a potenziare le competenze dei giovani, preparandoli ad affrontare il mercato del lavoro con maggiore sicurezza. Il governo Schifani, attraverso un piano triennale e fondi europei, lancia 300 corsi di Istruzione e formazione professionale per circa 8.100 studenti. Un’opportunità unica che promette di trasformare il futuro dei giovani siciliani, rendendoli protagonisti del proprio successo.

Il governo Schifani punta sui giovani e lo fa con un piano triennale da 94,5 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 per l'attivazione di 300 corsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) destinati in Sicilia a una platea di 8.100 allievi. Con l'avviso 26 del 2025, pubblicato dall'assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale, infatti, la Regione Siciliana.

