Israele | operazioni Iran si estenderanno

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con operazioni militari che si estendono oltre i confini. Il capo dell’Intelligence israeliana, Binder, ha annunciato che presto si apriranno nuove frontiere in Iran, segno di una strategia che mira a indebolire le basi del nemico. Le azioni già compiute hanno dimostrato che l’IDF è pronto a superare ogni limite per garantire la sicurezza nazionale. La situazione si fa sempre più critica e imprevedibile, e il mondo osserva attentamente.

11.30 Il capo della Direzione dell'Intelligence militare israeliana, Binder, ha comunicato agli ufficiali che "presto daranno il via alle operazioni in altre zone dell'Iran, dopo che l'Idf ha spianato la strada a Teheran". Ai soldati ha detto: "Avete fornito l' Intelligence che ha aperto la strada alla capitale dell'Iran e ha permesso l'attacco al loro stato maggiore. Presto aprirete nuove strade in altre aree. Avete dimostrato di poter superare i limiti e di poter raggiungere qualsiasi obiettivo, li ha esortati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it