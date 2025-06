Israele vs Iran

Una vera e propria presunzione geopolitica sembra aver preso in ostaggio le intelligenze di un’Europa che, nel mondo, poteva fare la differenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Israele vs Iran

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Iran, Tajani “Appello per vera de-escalation” https://progetto-radici.it/2025/06/13/iran-tajani-appello-per-vera-de-escalation/… ROMA (ITALPRESS) – “Ho lanciato un appello affinché ci sia una vera e propria de-escalation. Israele continuerà a colpire ma con at Vai su X

ROMA (ITALPRESS) – “Ho lanciato un appello affinché ci sia una vera e propria de-escalation. Israele continuerà a colpire ma con attacchi veramente mirati. Ho chiesto all’Iran di avere una reazione proporzionata agli attacchi subiti”. Così al Tg1 il vicepremier Vai su Facebook

Conflitto tra Israele e Iran, improbabile che possa compromettere i flussi di petrolio; Vera Promessa 3: la rappresaglia iraniana su Israele – AGGIORNATO; Cosa cambierà in Iran dopo gli attacchi di Israele.

Guerra Iran-Israele, Trump abbandona il G7: «Ma non c'entra con tregua fra Teheran e Tel Aviv» - Lo dichiara Donald Trump che lascia il G7 in anticipo e ha convocato il consiglio di sicurezza nella Situation room. Si legge su ilmattino.it

Cosa sta accadendo tra Israele e Iran, spiegato ai ragazzi in 9 domande e risposte - Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Israele ha attaccato l'Iran prendendo di mira soprattutto i siti nucleari. Secondo focusjunior.it