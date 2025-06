Israele | ucciso Shadmani nuovo comandante dell’esercito iraniano Era in carica da 4 giorni In fiamme sede Tv

Una nuova escalation tra Israele e Iran scuote la regione: dopo appena quattro giorni dalla nomina, il generale Ali Shadmani, nuovo comandante dell’esercito iraniano, è stato ucciso in un attacco che ha causato anche l’incendio della sede televisiva. Un episodio che apre scenari di tensione ancora più complessi e imprevedibili. Ma cosa potrebbe significare questa mossa per gli equilibri geopolitici internazionali? Restate con noi per scoprirlo.

L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato di avere ucciso il generale iraniano Ali Shadmani, che era stato nominato venerdì a capo del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, cioè il comando unificato delle forze armate iraniane che si occupa del coordinamento delle operazioni militari congiunte L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Israele: ucciso Shadmani, nuovo comandante dell’esercito iraniano. Era in carica da 4 giorni. In fiamme sede Tv

In questa notizia si parla di: ucciso - esercito - iraniano - israele

Netanyahu: "Iran pagherà per aver ucciso civili, donne e bambini" | L'esercito di Tel Aviv: "Colpito quartier generale del programma nucleare di Teheran" - La tensione nel Medio Oriente raggiunge livelli critici, con Netanyahu che punta il dito sull'Iran, promettendo conseguenze dure per gli attacchi contro civili e l'azione militare contro il nucleare di Teheran.

Ali Shadmani ucciso dall'Idf: era il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano (il più vicino a Khamenei) Vai su Facebook

Israele dice di aver ucciso un altro importante capo militare iraniano: coordinava da giovedì le forze armate, dopo che il suo predecessore era stato ucciso in un bombardamento. Tutte le notizie man mano che arrivano nel liveblog: Vai su X

Israele dice di aver ucciso un altro importante capo militare iraniano; Ucciso il capo militare iraniano Ali Shadmani. Suonano le sirene in Israele, esplosioni a Gerusalemme; Guerra Israele-Iran: ucciso il nuovo capo di stato maggiore di Teheran Ali Shadmani.

Iran, Israele: “Ucciso il nuovo capo di stato maggiore Ali Shadmani” - L’esercito israeliano (Idf) ha annunciato di avere ucciso il generale iraniano Ali Shadmani, che era stato nominato venerdì a capo del quartier generale centrale di Khatam al- msn.com scrive

Israele-Iran, l'Idf: eliminato il comandante dell'esercito iraniano Ali Shadmani - "Per la seconda volta, l'Idf ha eliminato il Capo di Stato Maggiore dell'Iran in tempo di guerra, il massimo comandante militare del regime", ha fatto sapere Israele. Come scrive tg24.sky.it