Israele sirene d' allarme a Tel Aviv e in numerose aree del Paese | Esplosioni udite a Isfahan nel centro dell' Iran

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: sirene di allarme a Tel Aviv e abbondanti esplosioni a Isfahan, nel cuore dell’Iran. Lo scenario si fa sempre più complesso, con l’ombra di possibili attacchi israeliani sulla centrale di Natanz e minacce implicite verso le leadership iraniane. In questo contesto, l’IDF annuncia la morte del generale Ali Shadmani, mentre Khamenei potrebbe affrontare un destino simile a Saddam Hussein. La situazione resta estremamente volatile e richiede attenzione internazionale.

Lo Stato ebraico: Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam. Allarme Aiea: da attacchi israeliani impatti diretti sulla centrale di Natanz. L'Idf annuncia la morte del generale iraniano Ali Shadmani, che era stato nominato venerdì a capo del comando unificato delle forze armate iraniane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, sirene d'allarme a Tel Aviv e in numerose aree del Paese | Esplosioni udite a Isfahan, nel centro dell'Iran

In questa notizia si parla di: allarme - israele - sirene - aviv

Israele, allarme missile dallo Yemen - Allarme missile a Tel Aviv e in altre zone di Israele, proveniente dallo Yemen. Le sirene hanno avvertito la popolazione, che si è rifugiata nei bunker, mentre l'IDF cerca di intercettare il missile balistico.

MEDIO ORIENTE | Sono appena risuonate le sirene nel centro di Tel Aviv. E l'allarme è scattato in numerose altre aree di Israele, in seguito al lancio di missili dall'Iran. #ANSA Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Sono appena risuonate le sirene nel centro di Tel Aviv. E l'allarme è scattato in numerose altre aree di Israele, in seguito al lancio di missili dall'Iran. #ANSA Vai su X

Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - Suonano le sirene; Raid israeliani su Teheran. Sirene d'allarme a Tel Aviv e Gerusalemme, missili dall'Iran; Nuovi scontri Israele-Iran, colpita la sede del Mossad vicino Tel Aviv. Banca pubblica di Teheran bloccata da cyberattacco.

Israele, sirene d'allarme a Tel Aviv e in numerose aree del Paese | Esplosioni udite a Isfahan, nel centro dell'Iran - Sirene d'allarme stanno suonando a Tel Aviv e in numerose aree di Israele per il lancio di missili dall'Iran. Secondo msn.com

Allarme in Israele per il lancio di missili dall'Iran - Israele ha inviato un allarme aereo sui cellulari dei cittadini avvertendo la popolazione del lancio di missili dall'Iran. Segnala ansa.it