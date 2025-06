Israele | Presto colpiremo altri 10 obiettivi nucleari Trump | Abbiamo il controllo dei cieli dell' Iran | La diretta

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con raid israeliani in Iran e minacce di espansione delle operazioni militari. La regione è in fermento mentre si susseguono notizie di obiettivi nucleari colpiti e controlli aerei strategici. In questo scenario complesso, il mondo osserva con ansia, chiedendosi quale sarà il prossimo passo in questa escalation di conflitti. Resta aggiornato per capire come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Raid israeliani in Iran, missili contro lo Stato ebraico da Teheran. Merz: "Israele fa il lavoro sporco per tutti noi". Tel Aviv: "Operazioni militari si espanderanno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele: "Presto colpiremo altri 10 obiettivi nucleari". Trump: "Abbiamo il controllo dei cieli dell'Iran" | La diretta

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Guerra Israele-Iran | Uccisi 9 scienziati nucleari e altri 2 generali iraniani. Netanyahu: "Presto i caccia israeliani sui cieli di Teheran, colpiremo ogni obiettivo"

#Iran Cancellati i colloqui sul nucleare con gli #Usa di domani in #Oman. #Teheran minaccia #Londra e #Parigi "Colpiremo le vostre basi militari in Medio Oriente, se contribuirete a sventare i nostri attacchi contro #Israele"

Israele: "Presto colpiremo altri 10 obiettivi nucleari". Il ministro Katz a Khamenei: "Farai la fine di Saddam" | La diretta

Iran: Netanyahu, presto caccia Israele su cieli Teheran, colpiremo ogni obiettivo - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha diffuso un videomessaggio in cui afferma che "presto vedrete gli aerei