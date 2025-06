Israele | Neutralizzato il principale quartier generale iraniano Trump | No contatti con Teheran fake news | La diretta

Nel clima acceso di tensioni internazionali, le ultime notizie parlano di un'azione israeliana che avrebbe neutralizzato il principale quartier generale iraniano, mentre Trump smentisce le voci di contatti con Teheran e lascia in anticipo il G7. Tra fake news e scontri diplomatici, l'Iran rivendica di aver colpito obiettivi strategici in Israele. Uno scenario in rapido divenire che mette in discussione la stabilitĂ della regione: ecco cosa sta succedendo.

Il presidente Usa lascia in anticipo il G7 e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perchĂ© vado via. Lui non lo capisce mai". L'Iran: "Distrutti gli obiettivi strategici in Israele". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele: "Neutralizzato il principale quartier generale iraniano". Trump: "No contatti con Teheran, fake news" | La diretta

Israele: "Neutralizzato il principale quarter generale iraniano". Trump: "No contatti con Teheran, fake news" | La diretta - In un clima di tensione crescente, notizie sorprendenti scuotono il panorama internazionale: Israele afferma di aver neutralizzato il principale quartier generale iraniano, mentre Donald Trump smentisce le voci di contatti con Teheran, definendo false le recenti fake news.

