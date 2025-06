Israele | Neutralizzato il principale quarter generale iraniano Trump | No contatti con Teheran fake news | La diretta

In un clima di tensione crescente, notizie sorprendenti scuotono il panorama internazionale: Israele afferma di aver neutralizzato il principale quartier generale iraniano, mentre Donald Trump smentisce le voci di contatti con Teheran, definendo false le recenti fake news. Il G7 si conclude con sorprese e divergenze, e i rapporti tra Iran e Israele si fanno ancora più complicati. Ma cosa riserverà il futuro in questa intricata partita geopolitica?

Il presidente Usa lascia in anticipo il G7 e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perché vado via. Lui non lo capisce mai". L'Iran: "Distrutti gli obiettivi strategici in Israele". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele: "Neutralizzato il principale quarter generale iraniano". Trump: "No contatti con Teheran, fake news" | La diretta

