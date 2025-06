Israele | Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, con il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, avvertendo che la Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, potrebbe finire come Saddam Hussein. Un monito forte che sottolinea la delicatezza della situazione e la volontĂ di Israele di difendersi. In questo scenario turbolento, le parole di Trump aggiungono un ulteriore strato di incertezza, lasciando presagire possibili sviluppi imprevedibili nel Medio Oriente.

"Metto in guardia il dittatore iraniano dal continuare a commettere crimini di guerra e a lanciare missili contro i cittadini israeliani", ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, riferendosi alla Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, avvertendo che potrebbe andare incontro alla stessa sorte dell'ex presidente iracheno Saddam Hussein.

