Israele | Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam | L' esercito | Neutralizzato il principale quartier generale dell' Iran

Tensioni crescenti tra Israele e Iran scuotono la regione: l’esercito israeliano annuncia la neutralizzazione del generale Ali Shadmani, figura chiave delle forze armate iraniane. Con un possibile parallelo a Saddam Hussein, si apre uno scenario di grande incertezza e rischio. In un contesto così delicato, il futuro di entrambe le nazioni potrebbe cambiare radicalmente. Resta aggiornato sui sviluppi di questa intricata situazione geopolitica.

L'esercito israeliano annuncia la morte del generale iraniano Ali Shadmani, che era stato nominato venerdì a capo del comando unificato delle forze armate iraniane.

Morto a 62 anni il generale dei parà Nicola Zanelli: era comandante delle forze speciali dell’Esercito - È deceduto all'età di 62 anni il generale Nicola Zanelli, comandante delle forze speciali dell'esercito e figura di spicco nelle missioni internazionali.

Israele-Iran, la guerra infuria: raid su Teheran, oltre 200 morti. Netanyahu: "Khamenei non è off limits". Israele attacca il quartier generale nucleare dell'Iran: oltre 200 morti a Teheran. Raid missilistici iraniani su Israele, Netanyahu: "Khamenei obiettivo legitti

Israele attacca l'Iran: presi di mira siti nucleari in più aree del Paese. Violente esplosioni anche a Teheran. L'Agenzia per l'Energia atomica monitora i livelli delle radiazioni. "Il colpo iniziale è stato un successo, andremo avanti per giorni", avverte Netanyahu.

Iran: “Colpita la sede del Mossad”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica” - La Cina ai suoi connazionali: “Lasciate il Paese il prima possibile”; Israele - Iran, la guerra in diretta | Ucciso Ali Shadmani, il militare vicino a Khamenei appena nominato. Trump: «Non voglio solo una tregua, potrei inviare Witkoff o Vance». Katz: «Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam Hussein»; Israele uccide il nuovo comandante dell'esercito iraniano Shadmani. Teheran: “Colpito il centro del Mossad”.

Ali Shadmani ucciso dall'Idf: era il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano (il più vicino a Khamenei) - Le Idf, le Forze di difesa israeliane, hanno annunciato di aver eliminato in un raid aereo il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano ... Si legge su msn.com

Israele: "Neutralizzato il principale quarter generale iraniano". Trump: "No contatti con Teheran, fake news" | La diretta - Il presidente Usa lascia in anticipo il G7 e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perché vado via. Lo riporta msn.com