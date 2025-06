Israele-Iran volano i tiggì | nonostante la calura

Nonostante il caldo torrido e la concorrenza delle emozionanti partite sportive, gli italiani continuano a seguire con attenzione le notizie di grande attualità. Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo e ai tiggì che, anche in estate, rimangono un punto di riferimento imprescindibile. E oggi, con il secondo giorno del conflitto Iran-Israele, i telegiornali Rai si sono mobilitati con edizioni speciali e aggiornamenti in tempo reale.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( I Tg ) Gli italiani nonostante calura, programmazione oramai estiva e la concorrenza degli eventi sportivi come la partita dei nostri Azzurrini contro la Slovenia, non rinunciano a informarsi. Il secondo giorno del conflitto Iran-Israele ha visto i telegiornali Rai mobilitati condirette e speciali. Il Tg1 è andato in onda con due edizioni straordinarie in prima mattina che hanno raggiunto rispettivamente 16,5% di share e 560mila spettator e 21% con 890mila spettatori quella successiva; il Tg2 con il suo “Speciale” ha ottenuto 4,6% e 195mila spettatori mentre al pomeriggio si è assestato attorno al 4%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Israele-Iran, volano i tiggì: nonostante la calura...

