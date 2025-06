Israele-Iran Trump | Tutti evacuino Teheran Il G7 difende Israele ma cresce il fronte per una tregua

In un clima di tensione crescente, il mondo osserva con apprensione le ultime evoluzioni tra Israele, Iran e gli Stati Uniti. Donald Trump lancia un allarme senza precedenti, chiedendo a tutti di evacuare Teheran, mentre il G7 si schiera a difesa di Israele. Intanto, il fronte per una tregua si fa più compatto, e tra accuse incrociate si rischia di precipitare in un conflitto ancora più devastante. La tensione è alle stelle: cosa ci riserverà questa notte cruciale?

È una notte di vertici segreti, evacuazioni e accuse incrociate. L’allarme più forte arriva da Donald Trump, che ha lanciato un appello senza precedenti: “ Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran ”. Il presidente americano ha lasciato il G7 in anticipo e ha convocato il consiglio per la sicurezza nella Situation Room, mentre continuano i missili iraniani sul centro di Israele. Intanto l’ Iran accusa: “Senza il supporto militare americano, l’attacco israeliano non sarebbe mai avvenuto”. Il comunicato del G7 si schiera con Israele, ma ribadisce la necessità di tutelare i civili e prevenire un’escalation regionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele-Iran, Trump: “Tutti evacuino Teheran”. Il G7 difende Israele, ma cresce il fronte per una tregua

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

