Israele-Iran Trump | Teheran firmerà accordo

In un contesto internazionale segnato da tensioni e negoziati delicati, Donald Trump riafferma con fermezza l'impegno degli Stati Uniti e di Israele a impedire all'Iran di ottenere armi nucleari. Con parole decise e un'ottica di dialogo, il presidente statunitense si pronuncia sulla possibile firma di un accordo con Teheran, sperando di contribuire a una rapida risoluzione del conflitto. La diplomazia globale resta in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri nella regione.

(Adnkronos) – "Non voglio vedere armi nucleari in Iran e ci assicureremo che questo accada". Donald Trump ribadisce l'obiettivo degli Stati Uniti e di Israele: l'Iran non deve avere armi nucleari. Il presidente degli Stati Uniti, a margine del G7 a Kananaskis in Canada, scommette sulla conclusione del conflitto entrato nel quinto giorno. "Credo che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele-Iran, Trump: “Teheran firmerĂ accordo”

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

