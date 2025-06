Israele-Iran Trump sta valutando l’attacco a Teheran

Tensioni crescenti tra Israele e Iran si fanno sempre più spinte, con Donald Trump che valuta un possibile intervento militare a Teheran. La decisione di entrare in guerra potrebbe segnare un punto di svolta nel Medio Oriente, coinvolgendo gli Stati Uniti in una sfida drammatica e complessa. Mentre il mondo osserva attentamente, le implicazioni di questa escalation potrebbero ridefinire gli equilibri geopolitici globali, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il presidente Donald Trump potrebbe decidere di far entrare gli Stati Uniti in guerra al fianco di Israele contro l’Iran. Il tycoon ha riunito il proprio team per la sicurezza nazionale per capire cosa fare. A riferirlo sono stati tre funzionari statunitensi ad Axios. Un’ipotesi, quella dell’ingresso in guerra degli Usa, di cui ha parlato anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Quest’ultimo, in un’intervista a Politico, ha spiegato che la scelta del presidente americano arriverà «nel prossimo futuro». E intanto anche Israele è certa della partecipazione degli Stati Uniti. Ynet ha riportato che il governo israeliano ha stimato che «si uniranno presto all’attacco contro l’Iran». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele-Iran, Trump sta valutando l’attacco a Teheran

In questa notizia si parla di: israele - iran - trump - valutando

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Al G7 in Canada si sarebbe dovuto parlare principalmente dei dazi, ma come era prevedibile tutta l’attenzione si è concentrata sul Medio Oriente, dove continua l’escalation tra Israele e Iran Donald Trump ha lasciato con un giorno di anticipo. Cosa è success Vai su Facebook

Israele-Iran, Trump valuta di entrare in guerra: riunione con i consiglieri in Situation Room; Iran sotto attacco di 60 aerei di Israele. Media: «Poteri ai Pasdaran». Media Usa: «Il presidente valuta un attacco»; Israele-Iran, news. Media, Trump valuta attacco a Teheran. Aiea,impatto su sito arricchimento Natanz.

Media Usa: “Trump valuta seriamente di attaccare l’Iran” - Tre funzionari all'agenzia statunitense Axios hanno dichiarato che il presidente starebbe "seriamente valutando di entrare in guerra" al fianco dell'alleato israeliano ... Da dire.it

Israele-Iran: ultimatum di Trump "Sappiamo dov'è Khamenei, per ora non lo uccideremo. Vogl... - Non che Donald Trump abbia annunciato ancora di voler unire le sue forze a quelle di Benjamyn Netanyahu contro l'Ira ... msn.com scrive