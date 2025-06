Israele-Iran Trump | Non voglio un cessate il fuoco ma qualcosa di meglio

Se sei stanco delle soluzioni temporanee e desideri un cambiamento reale nel conflitto tra Israele, Iran e Stati Uniti, Donald Trump fa una dichiarazione che fa riflettere: non si tratta di un semplice cessate il fuoco, ma di qualcosa di molto più ambizioso. La voglia di trovare una soluzione duratura e efficace si fa strada tra le tensioni internazionali, perché in gioco ci sono vite, città e il futuro di una regione cruciale per il mondo.

Di ritorno dal vertice del G7 in Canada, a bordo dell’Air Force One il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito la necessità che i civili siano evacuati da Teheran. “Ho negoziato” – ha detto Trump “Ho detto loro di firmare l’accordo, avrebbero dovuto farlo. Le loro città sono state ridotte in macerie, hanno perso molte persone”. “Non sto cercando un cessate il fuoco. Stiamo cercando qualcosa di meglio di un cessate il fuoco. Non stiamo cercando un cessate il fuoco. Non ho detto che stavo cercando un cessate il fuoco. Quello era Emmanuel (Macron, ndr), bravo ragazzo, ma non sempre capisce bene. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Trump: “Non voglio un cessate il fuoco ma qualcosa di meglio”

